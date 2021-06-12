«Как Россия может победить Бельгию?» Мнение Газзаева

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал условия, при которых наша национальная команда может обыграть Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020.

«Сложно делать прогноз на наш матч с Бельгией. Очень многое будет зависеть от правильного настроя. Это будет боевая игра — на результат. По спаррингам с Болгарией и Польшей я сделал вывод, что наша команда очень хорошо готова физически. Поэтому теперь надо строго выполнить тактический план. Жду от игроков необыкновенной, запредельный самоотдачи. Вот тогда мы сможем победить Бельгию», — сказал Газзаев во время пресс-конференции.

Также Газзаев отметил, что российской сборной нужно усилить атаку в игре против бельгийцев и отметил игру Алексея Миранчука.

Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Игорь Рабинер)