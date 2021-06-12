«Как Россия может победить Бельгию?» Мнение Газзаева
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал условия, при которых наша национальная команда может обыграть Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020.
«Сложно делать прогноз на наш матч с Бельгией. Очень многое будет зависеть от правильного настроя. Это будет боевая игра — на результат. По спаррингам с Болгарией и Польшей я сделал вывод, что наша команда очень хорошо готова физически. Поэтому теперь надо строго выполнить тактический план. Жду от игроков необыкновенной, запредельный самоотдачи. Вот тогда мы сможем победить Бельгию», — сказал Газзаев во время пресс-конференции.
Также Газзаев отметил, что российской сборной нужно усилить атаку в игре против бельгийцев и отметил игру Алексея Миранчука.
Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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