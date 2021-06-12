Газзаев — о составе России на матч с Бельгией: «Сборной нужно добавить креатива в атаке»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев — о составе нашей команды на матч группового турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией.
«Думаю, Станислав Черчесов уже определился с 8 игроками, который выйдут против Бельгии. Наверное, есть какие-то вопросы по одной-двум позициям. Нам гадать тут сложно. У меня есть свое мнение. Но я не хочу его навязывать. Черчесову не нужен совет, он тренер сборной, там есть советчики. В целом, есть опытные футболисты, на которых можно делать ставку. Считаю, можно добавить креатива в атаке. Миранчук удачно вышел против Болгарии», — сказал Газзаев на пресс-конференции.
Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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