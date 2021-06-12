Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев — о составе нашей команды на матч группового турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией.

«Думаю, Станислав Черчесов уже определился с 8 игроками, который выйдут против Бельгии. Наверное, есть какие-то вопросы по одной-двум позициям. Нам гадать тут сложно. У меня есть свое мнение. Но я не хочу его навязывать. Черчесову не нужен совет, он тренер сборной, там есть советчики. В целом, есть опытные футболисты, на которых можно делать ставку. Считаю, можно добавить креатива в атаке. Миранчук удачно вышел против Болгарии», — сказал Газзаев на пресс-конференции.

Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).