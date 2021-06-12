Коман рассказал о мечте выиграть Евро-2020 со сборной Франции
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал о желании выиграть Евро-2020 в составе сборной Франции.
«Я не разочарован своими выступлениями за сборную Франции. Конечно, хотелось бы больше играть и выполнять более значимую роль. Однако я стал сильнее. Все еще помню поражение в финале Евро-2016. Я не был в России и не стал чемпионом мира. Моя цель — выиграть чемпионат Европы, а роль — решать судьбу эпизодов. В моем списке трофеев не хватает не хватает титула со сборной. Победа на Евро — цель №1», — цитирует Комана L'Equipe.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в группе F встретится с Германией (15 июня), Венгрией (19 июня) и Португалией (23 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-jour-ou-kingsley-coman-avec-l-age-j-essaie-de-m-ouvrir-un-peu-plus/1261387
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю