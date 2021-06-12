Коман рассказал о мечте выиграть Евро-2020 со сборной Франции

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал о желании выиграть Евро-2020 в составе сборной Франции.

«Я не разочарован своими выступлениями за сборную Франции. Конечно, хотелось бы больше играть и выполнять более значимую роль. Однако я стал сильнее. Все еще помню поражение в финале Евро-2016. Я не был в России и не стал чемпионом мира. Моя цель — выиграть чемпионат Европы, а роль — решать судьбу эпизодов. В моем списке трофеев не хватает не хватает титула со сборной. Победа на Евро — цель №1», — цитирует Комана L'Equipe.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в группе F встретится с Германией (15 июня), Венгрией (19 июня) и Португалией (23 июня).