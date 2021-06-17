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Как футболисты сборной Украины смотрели матч России с Финляндией. Видео

18:00
Сборная Украины. Фото сайт УЕФА
Сборная Украины. Фото сайт УЕФА
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Появилось видео просмотра футболистами сборной Украины матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).

Украинские игроки не поддерживали какую-либо из команд и обменялись несколькими комментариями в отношении Финляндии, вспомнив про сауну, и назвав скандинавских футболистов «нормальными пацанами».

В среду, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. Лидером группы является Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией сегодня, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/AX699DQsCys

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи