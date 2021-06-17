Как футболисты сборной Украины смотрели матч России с Финляндией. Видео
18:00
Появилось видео просмотра футболистами сборной Украины матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1).
Украинские игроки не поддерживали какую-либо из команд и обменялись несколькими комментариями в отношении Финляндии, вспомнив про сауну, и назвав скандинавских футболистов «нормальными пацанами».
В среду, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. Лидером группы является Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией сегодня, 17 июня.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.
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