Украина — Северная Македония: играл ли македонец рукой — за что назначен пенальти?
17:57
На 81-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Украина — Северная Македония арбитр Фернандо Андрес Рапаллини ошибся, не зафиксировав игру рукой Даниэля Аврамовски и не назначив пенальти в ворота македонцев. Судья не заметил, что вышедший на замену нападающий сделал движение левой рукой и фактически парировал удар соперника.
На помощь аргентинскому рефери пришли его видеоассистенты. В результате впервые на турнире арбитр отправился к монитору для просмотра видеозаписи. После чего Рапаллини указал на 11-метровую отметку и вынес Аврамовски предупреждение.
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