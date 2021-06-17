На 81-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Украина — Северная Македония арбитр Фернандо Андрес Рапаллини ошибся, не зафиксировав игру рукой Даниэля Аврамовски и не назначив пенальти в ворота македонцев. Судья не заметил, что вышедший на замену нападающий сделал движение левой рукой и фактически парировал удар соперника.

На помощь аргентинскому рефери пришли его видеоассистенты. В результате впервые на турнире арбитр отправился к монитору для просмотра видеозаписи. После чего Рапаллини указал на 11-метровую отметку и вынес Аврамовски предупреждение.