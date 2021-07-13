Голы Ярмоленко, Роналду и Шика претендуют на звание лучшего на Евро-2020

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола турнира.

В список попали: Лоренцо Инсинье и Федерико Кьеза (оба — Италия), Кевин де Брейне (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Поль Погба (Франция), Патрик Шик (Чехия), Лука Модрич (Хорватия), Андрей Ярмоленко (Украина), Миккель Дамсгор (Дания) и Альваро Мората (Испания).

??? goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best ? ?



?? It's time to pick your Goal of the Tournament! ?@gazpromfootball #EUROGOTT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года.