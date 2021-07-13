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Голы Ярмоленко, Роналду и Шика претендуют на звание лучшего на Евро-2020

16:45
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
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Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола турнира.

В список попали: Лоренцо Инсинье и Федерико Кьеза (оба — Италия), Кевин де Брейне (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Поль Погба (Франция), Патрик Шик (Чехия), Лука Модрич (Хорватия), Андрей Ярмоленко (Украина), Миккель Дамсгор (Дания) и Альваро Мората (Испания).

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/EURO2020/status/1414932986689114128

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года