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Осака поддержала футболистов сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям после финала Евро

15:55
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Японская теннисистка Наоми Осака выразила поддержку игрокам сборной Англии, которые подверглись оскорблениям после финала Евро-2020.

Спортсменка в Twitter опубликовала фото, на котором запечатлены Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Букайо Сака и Рахим Стерлинг с дорисованными над головами коронами.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Рэшфорд, Санчо и Сака. Все они вышли на замену по ходу матча. Стерлинг не принимал участие в серии 11-метровых.

Об оскорблениях 12 июля сообщила футбольная ассоциация Англии (FA).

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