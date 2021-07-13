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Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти финала Евро с Италией

17:00
Джордан Пикфорд. Фото AFP Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Джордан Пикфорд. Фото AFP
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед серией пенальти в финальном матче чемпионата Европы против Италии (1:1, пенальти — 2:3) получил бутылочку с водой, на которой была шпаргалка, сообщает The Sun.

В серии пенальти 27-летний голкипер сумел отразить удары Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило для победы. У сборной Англии 11-метровые не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers

Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финальный матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://www.thesun.ie/sport/football/7284490/england-jordan-pickford-penalty-shootout-water-bottle/

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года