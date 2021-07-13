Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти финала Евро с Италией

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед серией пенальти в финальном матче чемпионата Европы против Италии (1:1, пенальти — 2:3) получил бутылочку с водой, на которой была шпаргалка, сообщает The Sun.

В серии пенальти 27-летний голкипер сумел отразить удары Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило для победы. У сборной Англии 11-метровые не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers

Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers

Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финальный матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».