Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти финала Евро с Италией
17:00
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд перед серией пенальти в финальном матче чемпионата Европы против Италии (1:1, пенальти — 2:3) получил бутылочку с водой, на которой была шпаргалка, сообщает The Sun.
В серии пенальти 27-летний голкипер сумел отразить удары Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило для победы. У сборной Англии 11-метровые не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Шпаргалка Пикфорда. Фото Kevin Quigley/EURO20 Newspapers
Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Финальный матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://www.thesun.ie/sport/football/7284490/england-jordan-pickford-penalty-shootout-water-bottle/
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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