Голикова назвала Евро-2020 причиной роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента Владимира Путина заявила, что в Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на фоне проведения матчей чемпионата Европы по футболу в городе.

«На сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер», — приводит слова Голиковой «Закс.ру».

По словам Голиковой, организаторы чемпионата и власти Петербурга старались соблюдать ограничительные меры, но «под влиянием эмоций» граждане «не до конца» им следовали.

Петербург в рамках Евро-2020 принял шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.