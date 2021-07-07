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Голикова назвала Евро-2020 причиной роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

16:42
Флаги Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Флаги Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента Владимира Путина заявила, что в Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на фоне проведения матчей чемпионата Европы по футболу в городе.

«На сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер», — приводит слова Голиковой «Закс.ру».

По словам Голиковой, организаторы чемпионата и власти Петербурга старались соблюдать ограничительные меры, но «под влиянием эмоций» граждане «не до конца» им следовали.

Петербург в рамках Евро-2020 принял шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

Дополнительная информация:

https://www.zaks.ru/new/archive/view/214898

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Иван Шитик все материалы автора

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