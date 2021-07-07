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Ляпорт — о сборной Испании: «Горд быть частью этой команды»

16:27
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался о вылете команды с Евро-2020. В полуфинальном матче она проиграла команде Италии (1:1, пенальти — 2:4).

«Горд быть частью этой команды. Вчера мы получили серьезный удар, но точно вернемся более сильными. Спасибо всем, кто нас поддерживал!» — написал Ляпорт в Twitter.

Сборная Италии в финале встретится с победителем матча Англия — Дания, который состоится 7 июля в Лондоне.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля