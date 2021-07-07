Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался о вылете команды с Евро-2020. В полуфинальном матче она проиграла команде Италии (1:1, пенальти — 2:4).

«Горд быть частью этой команды. Вчера мы получили серьезный удар, но точно вернемся более сильными. Спасибо всем, кто нас поддерживал!» — написал Ляпорт в Twitter.

Orgulloso de pertenecer a este EQUIPO. Ayer fue un golpe duro pero volveremos m?s fuertes, seguro. ?Gracias a todos los que nos hab?is apoyado! pic.twitter.com/mZ1ABrpXGN — Aymeric Laporte (@Laporte) July 7, 2021

Сборная Италии в финале встретится с победителем матча Англия — Дания, который состоится 7 июля в Лондоне.