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Гладилин не видит в 1/2 финала чемпионата Европы явных фаворитов

18:10
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что среди дошедших до 1/2 финала чемпионата Европы команд нет фаворитов.

«Небольшое преимущество есть у двух команд: в одной паре — у Италии, в другой — у Англии. Но это очень маленькие шансы, просто это более опытные и более сыгранные команды. А так шансы примерно равны. Команды, дошедшие до полуфинала, показывают хороший, эмоциональный и зрелищный футбол, потому что подбор футболистов у них примерно одинаковый, нет очень ярких звезд, которые бы могли что-то индивидуально решить. Команды хорошо сбалансированны и хорошо подготовлены — все четыре сборные. Италия и Англия имеют небольшой перевес по опыту», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

По мнению экс-футболиста, в матче Дания — Англия не стоит ждать активного футбола.

«Думаю, что в паре Дания — Англия игра будет только на результат. Агрессивного и активного футбола ждать не стоит, потому что нет уверенности ни у одной команды, что она сильнее. Будет игра очень аккуратная, внимательная, они будут стараться не ошибаться. Кто будет аккуратнее в обороне и использует свои шансы в атаке, тот и победит. Ну и плюс удача, конечно», — подытожил специалист.

Италия и Испания сыграют 6 июля, Англия и Дания — 7-го. Обе встречи пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/05/n_16202120.shtml?updated

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