Спинаццола перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола рассказал, что успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

«Операция прошла успешно. Спасибо всем за то, что были рядом со мной, вас было так много!

Обратный отсчет начался. До скорой встречи!» — написал Спинаццола в Instagram.

Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покидал поле на носилках. На восстановление у футболиста уйдет до полугода.

28-летнего итальянца дважды признавали лучшим игроком матча в турнире — в играх против Турции и Австрии.