Гершкович прокомментировал слова Аршавина о «бездарностях» в финале Евро-2020
Бывший тренер сборной России, член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился впечатлениями от финала Евро-2020 Италия — Англия. Он также прокомментировал слова Андрея Аршавина о «бездарностях» в финале.
«Высказывание Аршавина? Ну, здесь у каждого свой взгляд, — цитирует Гершковича Газета.Ru 13 июля. — Я, например, был в напряжении весь финал. Хотя, конечно, нельзя сказать, что матч получился суперинтересным и изобиловал рискованными моментами. Игроки линии атаки в обеих командах очень мало брали игру на себя, и обводки практически отсутствовали за исключением нескольких эпизодов.
Хотелось бы, чтобы было побольше риска, побольше открытого футбола, но это финал. Такие матчи всегда сопровождаются большим напряжением и даже мандражом, несмотря на то что в игре участвуют много опытных ребят. Так что финал был интересным, но сказать, что он вызвал какой-то восторг, я тоже не могу».
Италия победила в финале благодаря успех в серии послематчевых 11-меторовых ударов (1:1, пенальти — 3:2).
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/12/n_16235438.shtml
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