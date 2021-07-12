Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Аршавин о финале Евро-2020 между Италией и Англией: «Такие бездарности»

07:29
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финала Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2 пен.).

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1373506_Andrej_Arshavin_U_mena_net_nikakogo_udovolstvija_ot_prosmotra_finala_Jevro_2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого
Фото: Как изменился Александр Домогаров накануне свадьбы
В Москве ввели временные правила оказания плановой медицинской помощи
Бабушка за рулем Porsche перепутала газ с тормозом и задавила внучку
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года