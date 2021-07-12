Аршавин о финале Евро-2020 между Италией и Англией: «Такие бездарности»

Бывший форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финала Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2 пен.).

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.