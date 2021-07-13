Принц Уильям обратился к сборной Англии: «Вы проделали длинный путь, но это был не наш день»
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Принц Уильям прокомментировал поражение сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).
«Сердце разбито. Поздравляю сборную Италии с великой победой. Игроки Англии, вы проделали длинный путь, но, увы, это был не наш день. Но не вешайте нос и гордитесь собой — я знаю, что впереди вас ждут новые свершения», — написал Принц Уильям в Twitter.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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