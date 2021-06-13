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Геркус считает, что украинцам нужно пропустить еще два мяча в матче Евро с Голландией

13 июня 2021, 23:29
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ход матча Евро-2020 Голландия — Украина. Голландцы ведут 2:0.

«Им нужно пропускать еще два!» — написал Герекус в ответ на сообщение в Twitter «СЭ».

Голы забивали Джорджиньо Вайналдум и Ваут Вегхорст.

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