Геркус считает, что украинцам нужно пропустить еще два мяча в матче Евро с Голландией

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ход матча Евро-2020 Голландия — Украина. Голландцы ведут 2:0.

«Им нужно пропускать еще два!» — написал Герекус в ответ на сообщение в Twitter «СЭ».

Им нужно пропускать ещё два! — Илья Геркус (@ilgerkus) June 13, 2021

Голы забивали Джорджиньо Вайналдум и Ваут Вегхорст.