Геркус считает, что украинцам нужно пропустить еще два мяча в матче Евро с Голландией
13 июня 2021, 23:29
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ход матча Евро-2020 Голландия — Украина. Голландцы ведут 2:0.
«Им нужно пропускать еще два!» — написал Герекус в ответ на сообщение в Twitter «СЭ».
Им нужно пропускать ещё два!— Илья Геркус (@ilgerkus) June 13, 2021
Голы забивали Джорджиньо Вайналдум и Ваут Вегхорст.
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