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Перед матчем Украина — Голландия в Амстердаме на поле развернули огромную украинскую футболку с изображением Крыма

13 июня 2021, 23:27
Форма сборной Украины на Евро-2020.
Форма сборной Украины на Евро-2020.
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Перед началом игры чемпионата Европы между сборными Украины и Голландии во время традиционной церемонии выхода футболистов на поле и исполнения национальных гимнов были растянуты гигантские полотнища в виде футболок сборных Голландии и Украины.

На копию футболки украинской команды, как и на настоящую форму, было нанесено изображение страны вместе с Крымом.

В УЕФА ранее признали, что изначально приняли форму со всеми ее элементами. Однако после анализа в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» считается «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», а потом на внутренней части формы стоит заклеить второй из них.

В то же время в УЕФА заметили, что изображение очертаний Украины с Крымом, напротив, правил не нарушает. На форме сборной Украины на Евро-2020 изображены очертания границ страны с учетом Крыма, внутрь которых вписан герб государства.

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Иван Шитик все материалы автора
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