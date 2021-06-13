Перед началом игры чемпионата Европы между сборными Украины и Голландии во время традиционной церемонии выхода футболистов на поле и исполнения национальных гимнов были растянуты гигантские полотнища в виде футболок сборных Голландии и Украины.

На копию футболки украинской команды, как и на настоящую форму, было нанесено изображение страны вместе с Крымом.

CRIMEA IS UKRAINE ??? pic.twitter.com/V0IynBpBg6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 13, 2021

В УЕФА ранее признали, что изначально приняли форму со всеми ее элементами. Однако после анализа в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» считается «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», а потом на внутренней части формы стоит заклеить второй из них.

В то же время в УЕФА заметили, что изображение очертаний Украины с Крымом, напротив, правил не нарушает. На форме сборной Украины на Евро-2020 изображены очертания границ страны с учетом Крыма, внутрь которых вписан герб государства.