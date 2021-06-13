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Геннадий Орлов: «Финны хорошо держат мяч. А сборная Черчесова вообще не умеет выходить из-под прессинга!»

11:44
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов не уверен, что сборная России обыграет Финляндию во втором матче группового турнира Евро-2020.

— Россияне ничего не придумали против Лукаку. Но найдут ли теперь противоядие против финнов? Да, в первом тайме датчане имели преимущество. Конечно, они были подавлены после несчастья с Эриксеном...

Но знаете, что мне бросилось в глаза? Финны хорошо держат мяч. Вот этого мы вообще не умеем! Пасы от Оздоева и Зобнина — либо в борьбу, либо потери. А когда бельгийцы прессинговали, все вообще терялись, не знали, что делать. Отдавали три паса назад, потом Шунину, который выбивал наугад. Выход из-под прессинга вообще не отработан! А ведь в составе соперников не было Де Брейне и Витселя...

Нашим болельщикам понравилось, что сборная России не встала на колено перед началом встречи? Да, это так. Но по факту нас на колени поставила Бельгия... Так и напишите. Грустно, но приходится и это признать.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи