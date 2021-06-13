Геннадий Орлов: «Финны хорошо держат мяч. А сборная Черчесова вообще не умеет выходить из-под прессинга!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не уверен, что сборная России обыграет Финляндию во втором матче группового турнира Евро-2020.

— Россияне ничего не придумали против Лукаку. Но найдут ли теперь противоядие против финнов? Да, в первом тайме датчане имели преимущество. Конечно, они были подавлены после несчастья с Эриксеном...

Но знаете, что мне бросилось в глаза? Финны хорошо держат мяч. Вот этого мы вообще не умеем! Пасы от Оздоева и Зобнина — либо в борьбу, либо потери. А когда бельгийцы прессинговали, все вообще терялись, не знали, что делать. Отдавали три паса назад, потом Шунину, который выбивал наугад. Выход из-под прессинга вообще не отработан! А ведь в составе соперников не было Де Брейне и Витселя...

Нашим болельщикам понравилось, что сборная России не встала на колено перед началом встречи? Да, это так. Но по факту нас на колени поставила Бельгия... Так и напишите. Грустно, но приходится и это признать.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)