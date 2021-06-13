«Чужая форма мозолит, а сами — голые». В Украине порадовались разгрому России от Бельгии
Украинские СМИ не оставили без внимания разгромное поражение сборной России от Бельгии (0:3) в своем стартовом матче на чемпионате Европы.
Популярный украинский портал UA-Футбол озаглавил свой текст так: «Россия закономерно на дне, драма Дании, мировая Швейцарии и Уэльса. Итоги второго дня Евро-2020».
«...В другом матче группы Россия закономерно проиграла Бельгии и опустилась на дно турнирной таблицы. Более того, из того, что мы видели сейчас, Россия — худшая команда турнира... Чужая форма мозолит, а сами — голые», — говорится в заметке.
Читатели оставили следующие комментарии:
@Їжак Сергій: «Бельгийцы молодцы, но лениво... Могли бы немного больше побегать, а не ходить пешком, чтобы люди во Львове смогли больше халявного пива выпить. Датчане и финны, берите пример с бельгийцев и поддержите их почин».
@huligan: «Лукаку поздравил всех с Днем России».
@oda1979: «Раша без мельдония никак. Уровень игры ниже плинтуса. И это при том, что бельгийцы и в первом тайме особо не упирались, а во втором вообще играть бросили».
@Horus: «Потратили все силы на обсуждение формы СБУ».
Украинский футбольный сайт Football.ua написал следующее:
«Бельгия с радостью подхватила собственный атакующий ритм, постепенно продавливая центральную зону соперников, которая была больше похожа на проходной двор в этом поединке, — написал журналист про российскую команду. — Шутка ли, но болельщикам по всей Украине могли изрядно повысить концентрацию алкоголя в крови Дендонкер и Торган Азар, если бы воспользовались своими моментами при ударах с близкой дистанции, которые для них бережно создавал Ромелу Лукаку».
Комментарии читателей:
@f-9: «У движения BLM не может быть претензий к сбродной России. Они всё-таки встали на колени, но после матча».
Перспективний юніор: «Россия обязана занять четвертое место, а все россияне обязаны потом наблюдать за 1/8 финала и дальнейшим ходом сборной Украины по турниру. Героям слава!»
@Александр: «Штаб-квартира НАТО как раз расположена в Бельгии. Совпадение? Не думаю».
Украинское издание Sport.ua в статье «Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге» также написало и легкой победе, а читатель также выразили свое мнение.
@Viktor Krichevskii: «Бельгия не заметила Россию в Питере».
@Евгений Кедров: «А ещё не хотели на колени становиться».
@Sauron: «Это были не футболисты. Футболки сборной можно купить в любом фан-шопе!»
@Mr.Budd: «Ну это не так важно, как форма сборной Украины».
Напомним, что поражение России от Бельгии также вызвало бурную реакцию со стороны украинских любителй футбола и политиков в соцсетях.
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