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«Чужая форма мозолит, а сами — голые». В Украине порадовались разгрому России от Бельгии

11:40

Украинские СМИ не оставили без внимания разгромное поражение сборной России от Бельгии (0:3) в своем стартовом матче на чемпионате Европы.

Популярный украинский портал UA-Футбол озаглавил свой текст так: «Россия закономерно на дне, драма Дании, мировая Швейцарии и Уэльса. Итоги второго дня Евро-2020».

«...В другом матче группы Россия закономерно проиграла Бельгии и опустилась на дно турнирной таблицы. Более того, из того, что мы видели сейчас, Россия — худшая команда турнира... Чужая форма мозолит, а сами — голые», — говорится в заметке.

Читатели оставили следующие комментарии:

@Їжак Сергій: «Бельгийцы молодцы, но лениво... Могли бы немного больше побегать, а не ходить пешком, чтобы люди во Львове смогли больше халявного пива выпить. Датчане и финны, берите пример с бельгийцев и поддержите их почин».

@huligan: «Лукаку поздравил всех с Днем России».

@oda1979: «Раша без мельдония никак. Уровень игры ниже плинтуса. И это при том, что бельгийцы и в первом тайме особо не упирались, а во втором вообще играть бросили».

@Horus: «Потратили все силы на обсуждение формы СБУ».

Украинский футбольный сайт Football.ua написал следующее:

«Бельгия с радостью подхватила собственный атакующий ритм, постепенно продавливая центральную зону соперников, которая была больше похожа на проходной двор в этом поединке, — написал журналист про российскую команду. — Шутка ли, но болельщикам по всей Украине могли изрядно повысить концентрацию алкоголя в крови Дендонкер и Торган Азар, если бы воспользовались своими моментами при ударах с близкой дистанции, которые для них бережно создавал Ромелу Лукаку».

Комментарии читателей:

@f-9: «У движения BLM не может быть претензий к сбродной России. Они всё-таки встали на колени, но после матча».

Перспективний юніор: «Россия обязана занять четвертое место, а все россияне обязаны потом наблюдать за 1/8 финала и дальнейшим ходом сборной Украины по турниру. Героям слава!»

@Александр: «Штаб-квартира НАТО как раз расположена в Бельгии. Совпадение? Не думаю».

Украинское издание Sport.ua в статье «Три очка без особых усилий. Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге» также написало и легкой победе, а читатель также выразили свое мнение.

@Viktor Krichevskii: «Бельгия не заметила Россию в Питере».

@Евгений Кедров: «А ещё не хотели на колени становиться».

@Sauron: «Это были не футболисты. Футболки сборной можно купить в любом фан-шопе!»

@Mr.Budd: «Ну это не так важно, как форма сборной Украины».

Напомним, что поражение России от Бельгии также вызвало бурную реакцию со стороны украинских любителй футбола и политиков в соцсетях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

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