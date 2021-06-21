Генеральный консул Бельгии уверен в победе сборной страны над Финляндией
13:45
Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт заявил, что сегодня, 21 июня, национальная команды обыграет сборную Финляндии.
«Сборная Финляндии — сильный и уверенный в себе соперник. Я уверен, что наша команда имеет все шансы победить, так как у нас в составе есть отличные футболисты. Не сомневаюсь, что сборную Бельгии в сегодняшнем матче ждет победа», — рассказал Тимбремонт журналистам.
Матч Финляндия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». После двух туров бельгийская команда возглавляет турнирную таблицу.
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