Генеральный консул Бельгии уверен в победе сборной страны над Финляндией

Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт заявил, что сегодня, 21 июня, национальная команды обыграет сборную Финляндии.

«Сборная Финляндии — сильный и уверенный в себе соперник. Я уверен, что наша команда имеет все шансы победить, так как у нас в составе есть отличные футболисты. Не сомневаюсь, что сборную Бельгии в сегодняшнем матче ждет победа», — рассказал Тимбремонт журналистам.

Матч Финляндия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». После двух туров бельгийская команда возглавляет турнирную таблицу.