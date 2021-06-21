Николаев считает, что у Карасева есть все шансы работать в плей-офф Евро-2020

Бывший российский арбитр Алексей Николаев отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча Германия — Венгрия на чемпионате Европы-2020.

«Многое зависит от того, как арбитры проводят первую игру на Евро. Соответственно, те, кто делают это хорошо, получают вторую. К примеру, Антонио Матеу Лаос получил уже третий матч, доказывая, что он пока лучший арбитр на этом турнире. Что касается Сергея Карасева и его бригады, то после первого проведенного матча Италия — Швейцария я сразу сказал, что ребята отработали на очень хорошем уровне. Был момент с отмененным голом, но практически ни один арбитр в поле не увидел бы этот эпизод, хорошо, что ВАР вмешался. Этот момент никак не повлиял на Сергея», — сказал Николаев «СЭ».

Для Алексея Николаева назначение Карасева на Германию — Венгрию не стало неожиданностью, наоборот, для него было ожидаемо то, что в одной из игр последнего дня групповой стадии будет судить наша бригада. Он считает назначение абсолютно заслуженным.

«Как мы видим, на чемпионате Европы вообще не бывает простых матчей. Германия и Венгрия имеют шансы выйти в плей-офф, тем самым игра приобретает еще большую ответственность. Сборная Германии набирает ход, включила ту «немецкую машину», которую мы все знаем, а венграм удалось взять одно очко в матче против действующих чемпионов мира, французов. На этом эмоциональном подъеме они выйдут на арену, думаю, как на свой последний матч. Игра получится интересной. Хочется пожелать нашей бригаде отработать на очень хорошем уровне. Теперь именно от нее будет зависеть дальнейшее продвижение российской бригады по сетке турнира. Если они отработают игру так, как они могут и умеют, и удача будет на их стороне, то, думаю, у нашей бригады есть все шансы работать на стадии плей-офф», — добавил Николаев.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня в 22.00 (мск). Ассистенты Карасева — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, на ВАР — Массимилиано Иррати из Италии, резервный судья — Данни Маккели из Нидерландов.