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Футбольная ассоциация Англии сообщила о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

02:59
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Футбольная ассоциация Англии (FA) прокомментировала расистские оскорбления в адрес игроков национальной команды после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Причем все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

«FA решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена онлайн-расизмом, который был направлен против некоторых наших игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных», — заявил представитель FA.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года