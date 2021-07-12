Дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии после поражения Англии в финале Евро
03:00
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 67 173 зрителей.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.
После завершения матча дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.
Читайте также
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю