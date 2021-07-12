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Дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии после поражения Англии в финале Евро

03:00
Стадион «Уэмбли». Фото Twitter
Стадион «Уэмбли». Фото Twitter
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Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 67 173 зрителей.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

После завершения матча дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

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