Дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии после поражения Англии в финале Евро

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 67 173 зрителей.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

После завершения матча дуга «Уэмбли» подсветилась в цвета флага Италии.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.