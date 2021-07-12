«It's coming Rome!» Бонуччи спел после победы над Англией в финале Евро
02:55
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи продолжил праздновать победу в финале чемпионата Европы над Англией (1:1, 3:2 по пенальти).
По окончании матча защитник «Ювентуса» прокричал в камеру: «It's coming Rome!» (Футбол возвращается в Рим — прим. «СЭ»).
Это отсылка к песне английских фанатов Three Lions, где поется: «It's coming home, football's coming home» (он возвращается домой, футбол возвращается домой — прим. «СЭ»).
Однако Бонуччи так понравился этот мотив, что он продолжил петь его в подтрибунном помещении и в раздевалке.
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