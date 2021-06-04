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Филипп Киркоров приехал на базу сборной России

12:48
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Пресс-служба сборной России сообщила, что все игроки тренируются в общей группе, кроме защитника Ильи Самошникова. Футболист занимается по индивидуальной программе.

Отмечается, что на базу национальной команды приехал артист Филипп Киркоров. Он пообщался с главным тренером Станиславом Черчесовым, футболистами и персоналом.

Завтра, 5 июня, на «ВТБ Арена» Россия сыграет с Болгарией в товарищеском матче. Начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/national

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