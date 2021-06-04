Филипп Киркоров приехал на базу сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила, что все игроки тренируются в общей группе, кроме защитника Ильи Самошникова. Футболист занимается по индивидуальной программе.

Отмечается, что на базу национальной команды приехал артист Филипп Киркоров. Он пообщался с главным тренером Станиславом Черчесовым, футболистами и персоналом.