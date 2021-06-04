Караваев: «Головин постоянно растет, прогрессирует, добавил в уверенности на поле»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением об игре полузащитника национальной команды Александра Головина.

«В Европе играют Черышев, Миранчук, Головин. В то же время многим европейским клубам проще взять молодого европейца, чем русского — например, в Италии есть лимит на игроков не из Евросоюза. Но сейчас многие молодые таланты из России хотят уехать за границу.

Сейчас Саша — одна из звезд российского футбола, играет в таком топ-клубе, как «Монако». И, конечно, важен для сборной России. Головин постоянно растет, прогрессирует, видно, что добавил в уверенности на поле. Мне очень нравится, как он работает с мячом», — приводит слова Караваева France Football.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 25-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.