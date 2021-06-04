Караваев рассказал о тренировках сборной России под руководством Черчесова

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о работе с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Черчесов в меру строгий: может напихать или что-то подсказать, когда нужно, может и пошутить. Конечно, в сборной все в порядке с дисциплиной — все понимают ответственность. Сами футболисты должны в первую очередь думать, что можно делать, а что нельзя», — приводит слова Караваева France Football.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 53 матча, в которых одержала 23 победы и потерпела 19 поражений, а также вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.