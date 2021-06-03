The Guardian выделил Соболева в составе сборной России перед Евро-2020

Британское издание The Guardian выделило нападающего «Спартака» Александра Соболева в составе сборной России перед чемпионатом Европы.

«Александр Соболев: русский форвард из Сибири, который никогда не предавал свою мечту», — гласит заголовок материала о форварде, автором которого является журналист «СЭ» Дмитрий Гирин.

В тексте говорится об истории становления футболиста от начала карьеры в Барнауле до нынешнего времени.

«Форварду «Спартака» пришлось упорно бороться за место в топ-клубе, сейчас он восполняет утраченное время», — говорится в публикации.

24-летний Соболев вошел в финальную заявку сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии турнира россияне сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией.