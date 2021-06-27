Фанаты сборной Нидерландов прошли маршем по Будапешту
Сборная Нидерландов в 1/8 финала Евро-2020 сыграет с командой Чехии. Матч пройдет в столице Венгрии.
В Будапешт прибыло большое количество голландских болельщиков. Они маршем прошли по улицам города.
Сборные Нидерландов и Чехии определят четвертьфиналиста Евро-2020 на «Ференц Пушкаш Арене» в Будапеште. Этот стадион — единственный на турнире, на котором разрешена 100-процентная посещаемость. Трибуны вмещают 67 тысяч зрителей и на групповом этапе они были заполнены почти под завязку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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