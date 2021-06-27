Защитник сборной Швейцарии Родригес рассказал о тактике команды в матче с Францией на Евро
Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против Франции.
«Нужно сохранять концентрацию и создавать моменты. Все считают, что Франция победит, и в этом наше преимущество. У нас не будет много моментов, а когда будут, нам обязательно нужно забивать», — цитирует Родригеса официальный сайт УЕФА.
Матч Франция — Швейцария состоится 28 июня в Бухаресте. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-129cfcc3fccc-026a3a2e7096-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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