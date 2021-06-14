Львовская фан-зона призывает украинских болельщиков поддержать сборную Финляндии в матче Евро-2020 с Россией, сообщают организаторы мероприятия в Instagram 14 июня. Для тех, кто придет поболеть за финнов, проведут розыгрыш призов.

Среди посетителей фан-зоны разыграют 50 сертификатов на поход в финскую сауну. В прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в матче с Россией. Бельгийцы победили 3:0.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.