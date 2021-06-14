Фан-зона во Львове разыграет 50 сертификатов на поход в финскую сауну на матче Финляндия — Россия
23:03
Львовская фан-зона призывает украинских болельщиков поддержать сборную Финляндии в матче Евро-2020 с Россией, сообщают организаторы мероприятия в Instagram 14 июня. Для тех, кто придет поболеть за финнов, проведут розыгрыш призов.
Среди посетителей фан-зоны разыграют 50 сертификатов на поход в финскую сауну. В прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в матче с Россией. Бельгийцы победили 3:0.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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