На 43-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы-2020 Испания — Швеция арбитр Славко Винчич поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота шведов.

Судья верно квалифицировал случившееся в их штрафной площади, где после удара Дани Ольмо произошел контакт мяча с левой рукой Себастиана Ларссона. Мяч чиркнул по руке, находившейся в естественном положении. Оснований для пенальти нет.

После первого тайма ничья 0:0

(Александр Бобров)