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Судейство

Испания — Швеция: следовало ли назначить пенальти?

22:53
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На 43-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы-2020 Испания — Швеция арбитр Славко Винчич поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота шведов.

Судья верно квалифицировал случившееся в их штрафной площади, где после удара Дани Ольмо произошел контакт мяча с левой рукой Себастиана Ларссона. Мяч чиркнул по руке, находившейся в естественном положении. Оснований для пенальти нет.

После первого тайма ничья 0:0

(Александр Бобров)

Испания — Швеция

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