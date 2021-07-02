Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Эвертон» готов был заплатить за него 15 миллионов фунтов". Канчельскис — о Ярмоленко

13:54
Теги:

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко и приоткрыл подробности его несостоявшегося перехода в «Эвертон».

— По итогам четырех матчей на Евро — лучший игрок сборной Украины?

— Ярмоленко. Забивает, отдает. В каждой игре от него исходит реальная опасность воротам соперника. К сожалению, физически на весь матч Андрея сейчас не хватает. Шведы здорово его измотали, с 70-й минуты уже еле дышал. Я видел, как ему тяжело. Но все равно бежал, бодался, цеплялся за мяч.

— С морально-волевыми качествами порядок.

— Да! Как и у его товарищей по команде. Шведы-то — ребята мощные, великолепно готовы функционально. За ними был контроль мяча, все подборы. Казалось, еще чуть-чуть — и задавят, задушат, забьют второй гол. Но украинцы выстояли, дотерпели. А на последних секундах, когда уже шло к серии пенальти, провели быструю атаку и вырвали победу. Молодцы!

— Почему у Ярмоленко в Европе не получилось?

— Уезжать надо вовремя. На мой взгляд, Андрей в украинском чемпионате пересидел. Лет шесть назад руководители «Эвертона» попросили меня посодействовать переходу Ярмоленко. Я летал в Киев, общался с представителями «Динамо». Разумеется, с самим Андреем поговорил. Он произвел очень приятное впечатление. По человеческим качествам — вообще никаких вопросов.

— Сколько «Эвертон» готов был заплатить за Ярмоленко?

— 15 миллионов фунтов. С киевлянами финансовые условия вроде бы согласовали, но в последний момент все сорвалось. Жаль. Оказался бы Андрей в «Эвертоне» — думаю, карьера сложилась бы иначе.

— Его и в те годы на 90 минут не хватало?

— Ну что вы! Тогда это была машина. Спокойно носился весь матч. Если бы физически не выдерживал, английские клубы в жизни бы не заинтересовал.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кружков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Тайсон рассказал, как обманывал допинг-офицеров при помощи искусственного пениса
«Смелый вырез». Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в черном платье
«Они не ставят на меня, но...» Пост Смолова после победы в БЕТСИТИ Кубке России
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля