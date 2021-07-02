Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко и приоткрыл подробности его несостоявшегося перехода в «Эвертон».

— По итогам четырех матчей на Евро — лучший игрок сборной Украины?

— Ярмоленко. Забивает, отдает. В каждой игре от него исходит реальная опасность воротам соперника. К сожалению, физически на весь матч Андрея сейчас не хватает. Шведы здорово его измотали, с 70-й минуты уже еле дышал. Я видел, как ему тяжело. Но все равно бежал, бодался, цеплялся за мяч.

— С морально-волевыми качествами порядок.

— Да! Как и у его товарищей по команде. Шведы-то — ребята мощные, великолепно готовы функционально. За ними был контроль мяча, все подборы. Казалось, еще чуть-чуть — и задавят, задушат, забьют второй гол. Но украинцы выстояли, дотерпели. А на последних секундах, когда уже шло к серии пенальти, провели быструю атаку и вырвали победу. Молодцы!

— Почему у Ярмоленко в Европе не получилось?

— Уезжать надо вовремя. На мой взгляд, Андрей в украинском чемпионате пересидел. Лет шесть назад руководители «Эвертона» попросили меня посодействовать переходу Ярмоленко. Я летал в Киев, общался с представителями «Динамо». Разумеется, с самим Андреем поговорил. Он произвел очень приятное впечатление. По человеческим качествам — вообще никаких вопросов.

— Сколько «Эвертон» готов был заплатить за Ярмоленко?

— 15 миллионов фунтов. С киевлянами финансовые условия вроде бы согласовали, но в последний момент все сорвалось. Жаль. Оказался бы Андрей в «Эвертоне» — думаю, карьера сложилась бы иначе.

— Его и в те годы на 90 минут не хватало?

— Ну что вы! Тогда это была машина. Спокойно носился весь матч. Если бы физически не выдерживал, английские клубы в жизни бы не заинтересовал.

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