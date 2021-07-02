Черчесов: «Могу каждого соперника вам разобрать, знаю даже, куда они в туалет ходят»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о тактической подготовке команды к Евро-2020.

«Я могу вам каждую команду, с кем мы играли, от и до разобрать, просто у меня нет времени. Я знаю, сколько, что, даже знаю, куда они в туалет ходят. Это наша работа. Когда мы выстраиваем игру — мы знаем, почему и что делаем. Удается или нет — это еще нюансы. Получил травму один, упал на голову другой, еще одни столкнулись головами... Поэтому есть тактика, которую ты придумал, с игроками надо переговорить, но не во время турнира. Вот, сейчас турнир закончился, нам бы на недельку всем вместе куда-то съездить и там спокойно объясниться, провести анализ. А я этого делать не могу, потому что они все уже в своих командах», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.