Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» ожиданиями от матча чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Венгрии и Португалии.

Встреча пройдет 15 июня в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

«Победят португальцы, потому что они более мастеровитые. Игроки у них лучше. Думаю, что игра закончится со счетом 2:0 в пользу Португалии», — сказал Червиченко «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Венгрия и Португалия играют в одной группе F c Германией и Францией.

(Мария Куцубеева)