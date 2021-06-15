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Венгрия — Португалия: прогноз Андрея Червиченко на матч Евро-2020 15 июня

10:00
Футболисты сборной Португалии. Фото Reuters
Футболисты сборной Португалии. Фото Reuters
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» ожиданиями от матча чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Венгрии и Португалии.

Встреча пройдет 15 июня в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

«Победят португальцы, потому что они более мастеровитые. Игроки у них лучше. Думаю, что игра закончится со счетом 2:0 в пользу Португалии», — сказал Червиченко «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Венгрия и Португалия играют в одной группе F c Германией и Францией.

(Мария Куцубеева)

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