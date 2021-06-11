Артем Дзюба: «Мы ощущаем давление, это нормально»
14:09
Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о состоянии команды перед началом Евро-2020.
— Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами, — сказал Дзюба.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Гоша Чернов)
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