Артем Дзюба: «Мы ощущаем давление, это нормально»

Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о состоянии команды перед началом Евро-2020.

— Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами, — сказал Дзюба.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)