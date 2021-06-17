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Доктор Лю: «Если у Эриксена действительно проблемы с сердцем — это завершение карьеры»

13:02
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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал информацию о том, что полузащитнику сборной Дании и «Интера» Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа, который футболист пережил во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Это еще ничего не значит. Эриксен вышел из комы, вроде бы все в порядке. Мы видели фотографию с ним. Тяжело оценивать, когда не знаешь всех подробностей. Мне показалось, что этот эпизод вообще не связан с сердечными проблемами. Возможно, какие-то проблемы со спинным мозгом или вообще упал сахар. Если это так, то восстановление не должно существенно отразиться на организме и он сможет вернуться. Но если же действительно там проблемы с сердцем, то это завершение карьеры», — сказал доктор Лю «СЭ».

Имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор — устройство, имплантируемое внутрь тела, которое способно выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Устройство способно предотвратить внезапное прекращение работы сердца.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи