Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал информацию о том, что полузащитнику сборной Дании и «Интера» Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа, который футболист пережил во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Это еще ничего не значит. Эриксен вышел из комы, вроде бы все в порядке. Мы видели фотографию с ним. Тяжело оценивать, когда не знаешь всех подробностей. Мне показалось, что этот эпизод вообще не связан с сердечными проблемами. Возможно, какие-то проблемы со спинным мозгом или вообще упал сахар. Если это так, то восстановление не должно существенно отразиться на организме и он сможет вернуться. Но если же действительно там проблемы с сердцем, то это завершение карьеры», — сказал доктор Лю «СЭ».

Имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор — устройство, имплантируемое внутрь тела, которое способно выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Устройство способно предотвратить внезапное прекращение работы сердца.