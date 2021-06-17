Медработник рассказал о первых словах Эриксена после реанимации

Медицинский работник УЕФА Йенс Клайнефельд рассказал о том, как происходили реанимационные действия во время инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

«Я находился на противоположном конце поля, когда Эриксен упал. Сначала я даже не задумался об этом, а потом увидел, что доктор сборной Дании как будто находится в суматохе. Тогда я понял, что у Кристиана совсем не обычная травма. Я дал команду врачам, которые находились сбоку от поля, они прибежали с дефибриллятором. Затем сказал коллегам, что мы должны быть там и помогать. В конце концов, я ведь специалист по чрезвычайным ситуациям и знаю, что делать в таких случаях.



Я добрался до места и взял командование на себя. Бригада первой помощи уже сделала всю работу, подготовила дефибриллятор и Эриксена, подключила электроды к телу. Мы произвели разряд и продолжили массаж сердца. Когда вы начинаете сердечно-легочную реанимацию, лучше произвести ее как можно скорее, но клубные врачи обычно проверяют футболистов на другие травмы, а не на сердечный приступ. В случае с Эриксеном, данные меры уже были предприняты — я говорю о том, что пытались не дать языку запасть. Это нонсенс, это не спасает жизнь. Если даже чуть-чуть сдвинуть голову сверх меры, это может серьезно сказаться. Также, это усложняет возможность правильно определить, что произошло», — приводит Bild слова Клайнефельда.

Также специалист рассказал, какими были первые слова Эриксена после того, как игрок вернулся в сознание после сердечного приступа.

«Обычно разряд дефибриллятора должен поступить в первые две минуты. В случае с Эриксеном все заняло от двух до трех минут, шанс на выживание был очень высок. Прошло две-три минуты, потом еще 20-30 секунд Кристиан приходил в сознание. Если сделать разряд в первые две минуты остановки сердца, шанс на выживание — около 90 процентов. С каждой минутой этот процент снижается на 10. Когда Кристиан пришел в себя, он открыл глаза и начал со мной говорить. Я спросил его на английском: «Ты здесь, ты вернулся?». Он ответил: «Да, я здесь». А потом он сказал: «Черт, мне же только 29 лет...». Я объяснил ему, что теперь все в порядке и ничего не угрожает ему. Он все понял и смог положить руку себе на грудную клетку. Когда Эриксен вновь открыл глаза, это был прекрасный момент», — добавил Клайнефельд.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Сегодня, 17 июня стало известно, что Эриксену установят подкожный дефибриллятор.