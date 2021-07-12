Депутат Лебедев: «Манчини тренер высшего уровня, а Дзюба обосрался на Евро»
16:44
Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику Артем Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Ранее нападающий говорил, что итальянец вообще не тренер.
«Если Дзюба называет великих людей тренеришками, а они добиваются таких успехов, то он тогда кто вообще? Человек на этом Евро ничего не показал, даже жаль его, — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — У нас игроки любят отвесить громкие эпитеты в адрес тренеров. Но мастерство доказывается не словесно, а на поле. Манчини доказал всей Европе, что он тренер высшего уровня. А Дзюба обосрался на Евро и играет в «Зените» только из-за российских судей, которые берегут его как зеницу око. Чуть что, сразу пенальти».
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