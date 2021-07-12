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В Госдуме призвали запретить спортивные мероприятия в Англии из-за поведения местных болельщиков

17:01
Фанаты против полиции перед финальным матчем Евро-2020. Фото Reuters
Фанаты против полиции перед финальным матчем Евро-2020. Фото Reuters

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» осудил поведение английских болельщиков во время финального матча чемпионата Европы против Италии (1:1, пенальти 2:3).

11&nbsp;июля. Лондон. Фанаты англичан перед финалом Евро.Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами

«Хочется напомнить уважаемым англичанам о том, что двойных стандартов не бывает, — сказал Свищев «СЭ». — Мы помним, как у нас требовали отнять чемпионат мира и чемпионат Европы из-за того, что в России неадекватные фанаты. А в Англии, получается, самые адекватные? Мы видим кадры какой-то вакханалии. Интересно, какие меры примут английские власти. Это омрачило такой прекрасный турнир в непростое время. В России такого никогда не было и не будет».

Также Свищев признал УЕФА обратить внимание на подобные инциденты.

«УЕФА надо задуматься после этих печальных для всего спорта событий. Надо наказать страну. Россию же наказали, тогда почему сейчас этого не стоит делать? Если сама страна жестко не накажет хулиганов, то надо вводить против них такие же санкции. Однозначно, справедливым наказанием будет лишить Англию спортивных мероприятий на несколько лет. Туда стало опасно ездить. Нужно проводить матчи сборной Англии на территории более спокойных государств», — добавил Свищев.

Английские фанаты устроили беспорядки до игры, некоторым штурмом удалось прорваться на стадион, а после игры рядом с ареной остались горы банок из-под различных напитков, бутылок и прочего мусора. Кроме того, они устроили драку на стадионе, а после начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки.

11&nbsp;июля болельщики превратили центр Лондона в&nbsp;помойку. Что будет в&nbsp;случае победы или поражения сборной Англии в&nbsp;финале Евро-2020?

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года