В Шотландии отпраздновали победу Италии над Англией в финале Евро-2020

Шотландские болельщики в основной массе поддерживали сборную Италии в финале чемпионата Европы против Англии. Поэтому они эмоционально отпраздновали успех итальянской команды, которая выиграла в серии пенальти.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса.

Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти. Основное время матча команды завершили вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было. Тогда судьи назначили пенальти, по результатам которого итальянцы обыграли команду Англии со счетом 3:2. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».