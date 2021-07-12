Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Шотландии отпраздновали победу Италии над Англией в финале Евро-2020

16:36
Теги:

Шотландские болельщики в основной массе поддерживали сборную Италии в финале чемпионата Европы против Англии. Поэтому они эмоционально отпраздновали успех итальянской команды, которая выиграла в серии пенальти.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса.

Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти. Основное время матча команды завершили вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было. Тогда судьи назначили пенальти, по результатам которого итальянцы обыграли команду Англии со счетом 3:2. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Ефимова не выступит на коронной дистанции в Токио. Теперь — точно
Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!
Конор Макгрегор посмеялся над Мейвезером за ставку против него в бою с Порье
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года