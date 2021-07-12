В Шотландии отпраздновали победу Италии над Англией в финале Евро-2020
16:36
Шотландские болельщики в основной массе поддерживали сборную Италии в финале чемпионата Европы против Англии. Поэтому они эмоционально отпраздновали успех итальянской команды, которая выиграла в серии пенальти.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса.
Сборная Италии одержала победу в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти. Основное время матча команды завершили вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было. Тогда судьи назначили пенальти, по результатам которого итальянцы обыграли команду Англии со счетом 3:2. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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