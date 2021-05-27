Станислав Черчесов: «Хорошо, что я Мухина вызвал, или плохо?»
19:45
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о включении полузащитника Максима Мухина в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2020.
19-летний хавбек только в прошедшем сезоне дебютировал в основном составе железнодорожников и провел 10 матчей.
— Вопрос не понял: хорошо, что я его вызвал, или плохо? Когда я Джикию вызвал из «Амкара», тоже никто не понял. А сейчас представить без него сборную и «Спартак» не могут. Мухин здесь, Мостовой, Захарян. Они показывают те качества, которые нам нужны. Мухин — мобильный, цепкий игрок. Надо немножко поаккуратнее ему в борьбу вступать, чтобы карточки не получать. Это и минус, и одновременно плюс.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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