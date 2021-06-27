Де Йонг: «Чтобы пройти Чехию, Нидерланды должны показать свою лучшую игру»

Полузащитник по сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.

«Чехия — очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру. С тех пор, как мы все вместе собрались, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс еще не завершен. Думаю, что мы все еще развиваемся. Надеюсь, мы сделаем еще один шаг вперед», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

Матч Нидерланды — Чехия пройдет 27 июня в Будапеште и наченется в 19:00 мск.