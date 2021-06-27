Де Йонг: «Чтобы пройти Чехию, Нидерланды должны показать свою лучшую игру»
Полузащитник по сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии.
«Чехия — очень хорошая команда. Они очень дисциплинированы, хорошо организованы, у них в составе есть хорошие игроки. Чтобы пройти дальше, нам нужно показать свою лучшую игру. С тех пор, как мы все вместе собрались, все стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс еще не завершен. Думаю, что мы все еще развиваемся. Надеюсь, мы сделаем еще один шаг вперед», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.
Матч Нидерланды — Чехия пройдет 27 июня в Будапеште и наченется в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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