Моутинью: «Если у де Брейне появляется пространство, он становится еще опаснее»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.

«Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Де Брейне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.

Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели», — приводит слова Моутинью официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с Италией.