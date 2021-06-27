Моутинью: «Если у де Брейне появляется пространство, он становится еще опаснее»
Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.
«Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Де Брейне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.
Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели», — приводит слова Моутинью официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с Италией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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