Стало известно, какие матчи группового турнира Евро-2020 покажет Первый канал
Первый канал покажет матчи группового турнира Евро-2020. В их числе матчи сборной России.
В эфире Первого будут два матча российской команды на предварительной стадии турнира. Время начала игр указано московское.
Россия — Финляндия, 16 июня в 16.00, Санкт-Петербург
Дания — Россия, 21 июня в 22.00, Копенгаген
Первый канал также покажет следующие матчи групповой стадии:
Италия — Турция, 11 июня в 22.00, Рим (Церемония + матч открытия)
Нидерланды — Украина, 13 июня в 22.00, Амстердам
Испания — Швеция, 14 июня в 22.00, Севилья
Франция — Германия, 15 июня в 22.00, Мюнхен
Англия — Шотландия, 18 июня в 22.00, Лондон
Португалия — Германия, 19 июня в 19.00, Мюнхен
Испания — Польша, 19 июня в 22.00, Севилья
Чехия — Англия, 22 июня в 22.00, Лондон
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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