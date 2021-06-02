Стало известно, какие матчи группового турнира Евро-2020 покажет Первый канал

Первый канал покажет матчи группового турнира Евро-2020. В их числе матчи сборной России.

В эфире Первого будут два матча российской команды на предварительной стадии турнира. Время начала игр указано московское.

Россия — Финляндия, 16 июня в 16.00, Санкт-Петербург

Дания — Россия, 21 июня в 22.00, Копенгаген

Первый канал также покажет следующие матчи групповой стадии:

Италия — Турция, 11 июня в 22.00, Рим (Церемония + матч открытия)

Нидерланды — Украина, 13 июня в 22.00, Амстердам

Испания — Швеция, 14 июня в 22.00, Севилья

Франция — Германия, 15 июня в 22.00, Мюнхен

Англия — Шотландия, 18 июня в 22.00, Лондон

Португалия — Германия, 19 июня в 19.00, Мюнхен

Испания — Польша, 19 июня в 22.00, Севилья

Чехия — Англия, 22 июня в 22.00, Лондон

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.