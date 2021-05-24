Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России. Он долетел из Валенсии до Мюнхена и оттуда добирался на машине.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте, куда приехала накануне после перелета из Москвы в Инсбрук.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Севастиан Терлецкий)