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Черышев прибыл в расположение сборной России

21:56
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России. Он долетел из Валенсии до Мюнхена и оттуда добирался на машине.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте, куда приехала накануне после перелета из Москвы в Инсбрук.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры