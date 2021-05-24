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Австрия назвала окончательную заявку на Евро-2020

16:13
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Стал известен состав сборной Австрии на Евро-2020. В него вошли 26 игроков.

Состав сборной Австрии

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд», Англия), Павао Перван («Вольфсбург», Германия), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия) (покинет команду по окончании сезона — Прим. «СЭ»), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М", Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион» Берлин, Германия), Андреас Ульмер («Зальцбург»).

Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм», Германия), Флориан Гриллитч («Хоффенхайм», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («Лейпциг», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («Лейпциг», Германия), Луис Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Порт», Китай), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич («Штутгарт», Германия), Карим Онисиво («Майнц», Германия).

На Евро-2020 сборная Австрии сыграет в группе С с командами Голландии, Македонии и Украины.

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