Сборная Италии во вторник начнет подготовку к Евро-2020

Сборная Италии 25 мая начнет первый этап сборов в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

32 игрока из расширенного списка команды, за исключением форварда Мануэля Лаццари, прибыли на Сардинию для участия в первой части сборов. 28 мая итальянцы проведут товарищеский матч против Сан-Марино. Вторая часть сборов начнется 1 июня.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини на групповом турнире Евро-2020 встретится с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.