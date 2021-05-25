Сборная Италии во вторник начнет подготовку к Евро-2020
03:00
Сборная Италии 25 мая начнет первый этап сборов в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.
32 игрока из расширенного списка команды, за исключением форварда Мануэля Лаццари, прибыли на Сардинию для участия в первой части сборов. 28 мая итальянцы проведут товарищеский матч против Сан-Марино. Вторая часть сборов начнется 1 июня.
Сборная Италии под руководством Роберто Манчини на групповом турнире Евро-2020 встретится с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.
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