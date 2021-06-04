Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Черчесов заявил, что Черышев и Фернандес вернулись к тренировкам

13:36
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков.

«Ни на одном сборе не бывает, что все игроки тренируются полностью. У кого-то проблем больше, у кого-то меньше. Мы даем им паузу. Черышев и Марио уже в строю, три дня тренируются с командой. Посмотрим их состояние, готовы ли они к игре или нет.

Игра с Польшей дала пищу для размышлений и нам, так и игрокам. Они друг друга почувствовали, давно не встречались. Понятно, хотелось выиграть, но мы довольны отношением футболистов к игре. А игровые моменты будем поправлять», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Семь главных вопросов к сборной России. Самый страшный — а мы когда-то что-то вообще выиграем?
Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою
Россия — Канада: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры