Черчесов заявил, что Черышев и Фернандес вернулись к тренировкам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков.

«Ни на одном сборе не бывает, что все игроки тренируются полностью. У кого-то проблем больше, у кого-то меньше. Мы даем им паузу. Черышев и Марио уже в строю, три дня тренируются с командой. Посмотрим их состояние, готовы ли они к игре или нет.

Игра с Польшей дала пищу для размышлений и нам, так и игрокам. Они друг друга почувствовали, давно не встречались. Понятно, хотелось выиграть, но мы довольны отношением футболистов к игре. А игровые моменты будем поправлять», — сказал Черчесов.

Товарищеский матч Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)