Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Караваев: «Евро-2020 — один из важнейших моментов в моей карьере»

13:45
Теги:

Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал о значении чемпионата Европы-2020.

«Думаю, это один из важнейших моментов в моей карьере — на таких крупных международных турнирах я еще не играл. Для начала хотелось бы сыграть во всех матчах и как можно удачнее, чтобы проявить себя и помочь сборной. Когда вся команда смотрится здорово, то и отдельные футболисты раскрываются лучше. Хочется пройти как можно дальше, а еще отметиться голевыми действиями. Но сейчас все мысли — о подготовке.

Я люблю свою страну и горд играть за сборную России. Это мой первый международный опыт участия в таком большом турнире. Я в предвкушении — как это, играть на чемпионате Европы, когда за тебя болеет вся страна? Очень интересно! Приятный бонус — часть матчей мы точно проведем дома. Выходить на поле при своих болельщиках — это круто», — приводит слова Караваева France Football.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Канада: все голы матча
Многодетную мать и капитана полиции нашли мертвой в Петербурге
Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды
Фото: на могиле Галины Волчек появился ужасный памятник

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры