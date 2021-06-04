Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал о значении чемпионата Европы-2020.

«Думаю, это один из важнейших моментов в моей карьере — на таких крупных международных турнирах я еще не играл. Для начала хотелось бы сыграть во всех матчах и как можно удачнее, чтобы проявить себя и помочь сборной. Когда вся команда смотрится здорово, то и отдельные футболисты раскрываются лучше. Хочется пройти как можно дальше, а еще отметиться голевыми действиями. Но сейчас все мысли — о подготовке.

Я люблю свою страну и горд играть за сборную России. Это мой первый международный опыт участия в таком большом турнире. Я в предвкушении — как это, играть на чемпионате Европы, когда за тебя болеет вся страна? Очень интересно! Приятный бонус — часть матчей мы точно проведем дома. Выходить на поле при своих болельщиках — это круто», — приводит слова Караваева France Football.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).